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Beşiktaş'ta Dele Alli tükendi

Sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak gelen ve performansıyla eleştirilen Dele Alli'ye İngiliz basınından da yoğun eleştiriler alıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta Dele Alli tükendi
Dele Alli, Beşiktaş formasıyla 9 maçta 2 gol kaydetti.

Dele Alli, Beşiktaş'ın Şanlıurfaspor ile oynadığı kupa maçının 29. dakikasında teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alınmıştı. Güneş, 26 yaşındaki futbolcuyu Gaziantep FK maçında ise kulübede tutarken, ısınmaya dahi göndermedi.

Dele Alli tükendi

Dele Alli'nin geçirdiği zor günleri yorumlayan Dailystar, "DeleAlli, Noel Günü yedek kulübesinde bırakıldı" dedi. Ayrıca Everton'da forma şansı bulamayan Dele Alli'nin kaderinin Beşiktaş'ta da değişmediği vurgulandı.

  • Yıldız oyuncunun Beşiktaş taraftarının da desteğini kaybettiği belirtildi. Şenol Güneş'in, Dele Alli'yi Gaziantep FK karşısında tercih etmediği ve İngiliz futbolcunun yedek kulübesinde çürümeye terk edildiği ifade edildi.

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