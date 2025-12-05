Yeni Şafak
Beşiktaş'ta Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

16:555/12/2025, Cuma
AA
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idman, taktik çalışmalarla tamamlandı.


Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.






