Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi iki eksik

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi iki eksik

12:0018/01/2026, Pazar
G: 18/01/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın idmanda oyuncularına direktif verdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın idmanda oyuncularına direktif verdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda bu karşılaşmada iki isim forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekip, seyircisi önünde kazanarak sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Ligin ilk devresinde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sında yenilen Kayserispor ise haftaya 15 puan ve averajla 16. basamakta girdi.


Eksikler


Beşiktaş'ta Kayserispor maçında Wilfred Ndidi ile Tiago Djalo forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nı üçüncü tamamlayan Nijerya için ter döken Ndidi, karşılaşmada formasından uzak kalacak. Portekizli futbolcu Djalo da sarı kart cezasından dolayı maçta görev yapamayacak. Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva'nın da müsabaka kadrosunda yer alması beklenmiyor.


8 maçlık yenilmezlik serisi


Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 8 maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu sezonun ilk yarısında evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 6, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu süreçte rakiplerine kaybetmedi. Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü'nü yenen Beşiktaş, sırasıyla da Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında ise rakipleriyle berabere kaldı.


Ceza sınırındakiler


Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, Kayserispor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Eyüpspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.


Kayserispor'a ligde son 11 maçta yenilmedi


Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı son 11 karşılaşmada mağlubiyeti bulunmuyor. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 10 kez sahadan galip ayrılırken 1 mücadele ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 4 karşılaşmada ise rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.


Sergen Yalçın Kayserispor'a 1 kez kaybetti


Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin başında Kayserispor'a karşı 1 kez puan kaybı yaşadı. Yalçın, Beşiktaş'ta görev yaptığı süreçte Kayserispor'a karşı ligde 3 galibiyet alırken, 1 defa da mağlup oldu. Kayseri temsilcisine karşı ilk dönemi olan 2019-2020 sezonunda 3-1 kaybeden tecrübeli teknik adam, sonraki üç maçta ise rakibini 2-0, 3-1 ve 4-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.



#Beşiktaş
#Kayserispor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS 2026 ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak? MEB sınav takvimi açıklandı