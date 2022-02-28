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Beşiktaş'ta Nkoudou takımla çalıştı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yakatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Georges Nkoudou takımla çalışmalara başladı.

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Haber Merkezi DHA
Beşiktaşta Nkoudou takımla çalıştı
Georges Nkoudou bu sezon 9 resmi maçta forma giydi ve 2 gol attı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Uzun bir aranın ardından siyah-beyazlılarda, Georges Nkoudou'yu takım arkadaşları alkışlarla karşıladı. Son olarak aralık ayında Kasımpaşa maçında görev alan Fransız futbolcu, kupada oynanacak olan Kayserispor maçında forma verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Georges Nkoudou bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 resmi maçta forma giydi ve 2 gol attı.

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