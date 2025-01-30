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Beşiktaş'ta Onana gitti: İşte yeni takımı

Beşiktaş'ta Onana gitti: İşte yeni takımı

21:4630/01/2025, Perşembe
AA
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Onana, siyah-beyazlı formayla 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
Onana, siyah-beyazlı formayla 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu futbolcu Jean Onana'yı İtalya'nın Genoa ekibine satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Beşiktaş, Onana'yı kiralık gönderdi.


Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır" denildi.





#Beşiktaş
#Jean Onana
#Genoa

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