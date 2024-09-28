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Beşiktaş'ta radikal karar! Bir daha forma giymesi zor

Beşiktaş'ta radikal karar! Bir daha forma giymesi zor

11:2428/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlı takımda eleştirilerin hedefi haline gelen o ismin bir daha forma şansı bulmasının mümkün görünmediği ifade edildi.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar bu kritik maçtan 4-0'lık farklı bir skorla mağlup ayrıldı.


Karşılaşmanın ardından teknik direktör Van Bronckhorst'un tercihleri büyük eleştirilere neden oldu. Özellikle Beşiktaş'ta ilk 11'de sahada yer alan Jean Onana oynadığı futbolla tepki çeken isimlerden birisi oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre futbolcunun Ajax maçının ardından forma şansı bulması artık mümkün görünmüyor.



#Beşiktaş
#Jean Onana
#Ajax

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