Beşiktaş'ta radikal karar! Bir daha forma giymesi zor

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatta ilk hafta müsabakaları tamamlandı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Galatasaray kazanırken Beşiktaş ise mağlup oldu. Bu sonuçların ardından takımların ilk 8'e girme ihtimalleri de güncellendi. Zirvede Türk takımı var. İşte ayrıntılar...