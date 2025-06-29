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Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor

14:4529/06/2025, воскресенье
AA
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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de tetkikleri yapıldı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de tetkikleri yapıldı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri sürüyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yardımcı antrenör Mike Marsh, kaleci antrenörü Richard John Hartis ile futbolculardan Kerem Atakan Kesgin, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Joao Mario, Jonas Svensson, Keny Arroyo, Milot Rashica, Bakhtiyor Zainutdinov, Al Musrati ve Gedson Fernandes, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.


Detaylı kan tetkikleri yapılan teknik ekip ve oyuncular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.


Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.






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