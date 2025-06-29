Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yardımcı antrenör Mike Marsh, kaleci antrenörü Richard John Hartis ile futbolculardan Kerem Atakan Kesgin, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Joao Mario, Jonas Svensson, Keny Arroyo, Milot Rashica, Bakhtiyor Zainutdinov, Al Musrati ve Gedson Fernandes, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.