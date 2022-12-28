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Beşiktaş'ın gözü sakat oyuncularda

Yaşadığı kayıplarla zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta, teknik heyet sakat oyuncuların dönüşünü bekliyor. Özellikle Ghezzal, Saiss ve Josef'in yokluğu siyah-beyazlıların oyununu çok etkiliyor. Josef'in bu hafta dönmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta sakat oyuncular ne zaman dönecek?
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş

Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliğine rağmen puan kayıplarının devam etmesi camianın tadını kaçırdı. Teknik direktör Şenol Güneş de bu duruma çare ararken, eksik oyuncular nedeniyle büyük sorun yaşıyor. Sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Rachid Ghezzal, Romain Saiss ve Josef de Souza'nın yoklukları siyah-beyazlıları çok etkiledi.

İstenilen futbol sahaya yansımadı

Özellikle hücum organizasyonlarında takımın adeta beyni gibi hareket eden Cezayirli oyuncu Ghezzal sakatlandığından beri Beşiktaş istediği futbolu sahaya yansıtamadı. Şenol Güneş'in de çok beğendiği ve oyunu üzerine kurmak istediği Ghezzal'ın dönüşünü dört gözle beklediği öğrenildi. Ghezzal'ın ocak sonuna doğru takıma katılması bekleniyor.

Saiss yoksa sorun var

Fas Milli Takımı'ndan sakat dönen Romain Saiss'in yokluğu da savunmayı olumsuz etkiledi. Kupa maçında Emrecan ve Necip'i stoperde oynatan Güneş, yenilen 2 golün ardından değişikliklere gitti. Gaziantep lig maçında da Tayyip Talha ve Welinton ikilisi oynadı. Bu ikili de takımın yediği gole engel olamadı. Saiss'in 2 hafta içinde takıma dönmesi bekleniyor.

  • Beşiktaş'ta sevindirici haber ise Josef'ten geldi. Gaziantep karşısında sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Brezilyalı oyuncunun yarınki Adana Demirspor maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

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