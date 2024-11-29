Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta taraftarlar isyan etti

Beşiktaş'ta taraftarlar isyan etti

11:1529/11/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
Mete Vardar ve Feyyaz Uçar taraftarlardan özür diledi.
Mete Vardar ve Feyyaz Uçar taraftarlardan özür diledi.

Beşiktaşlı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi 5. maçında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekibi, İstanbul dönüşünde protesto etti.

Macaristan'ın Debrecen şehrinde oynanan maçta İsrail ekibine 3-1 yenilen siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.


Genel Havacılık Terminali çıkışında toplanan yaklaşık 100 taraftar, yaptıkları tezahüratlarla siyah-beyazlı yönetim, teknik ekip ve futbolcuları protesto etti. Polisler de havalimanında yoğun güvenlik önlemi aldı.


Takım uçağının inmesinin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile futbolculardan Necip Uysal, Salih Uçan ve Ersin Destanoğlu taraftarların yanına geldi.


Mete Vardar, taraftarlara çok üzgün olduklarını ve tepkilerinde haklı olduklarını söyledi. Feyyaz Uçar da "Ne gerekiyorsa yapacağız" sözlerini kullandı.


Siyah-beyazlı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u istifaya davet etti. Taraftarlar ayrıca "İsrail takımına nasıl yeniliyoruz, hiç mi utanmadınız? Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin!" ifadeleriyle serzenişlerini dile getirdi.






#Beşiktaş
#Maccabi Tel Aviv
#Feyyaz Uçar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF SINAV TAKVİMİ 2024: AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?