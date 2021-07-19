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Teixeira için geri sayım

Beşiktaş yönetimi, prensip anlaşmasına vardığı Alex Teixeira’yı İstanbul’a davet etti. Taraflar yıllık ücret konusunda anlaşırken, bonuslar konusundaki küçük pürüzler de giderilir giderilmez, 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta ​Teixeira için geri sayım
Alex Teixeira

Şampiyonlar Ligi’nin ağırlığını kaldırabilecek bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş’ta, transfer hamleleri sürüyor. Salih Uçan, Kernan Karaman ve Mehmet Topal ile yerli kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, rotasını Devler Ligi’ne uygun yabancı isimlere çevirdi. Bu futbolculardan en ön plana çıkanı ise Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira. Siyah-beyazlılarda Teixeira transferi için geri sayım başladı. Yönetim, büyük ölçüde anlaşma sağladığı 31 yaşındaki futbolcuyu İstanbul’a davet etti. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da takıma katılmasını çok istediği Teixeira ile Beşiktaş yönetimi, uzun süredir pazarlık halindeydi. Taraflar, sonunda orta yolda buluştu. Bonservisi elinde olan Brezilyalı futbolcunun imza parası talebi bulunuyordu.

JOSEF DE SOUZA İKNA ETTİ

Alex Teixeira’ya 2+1 yıllık sözleşme teklif eden Beşiktaş yönetiminin, imza parasını taksitlere bölerek ödeme planı üzerinde de anlaşma sağlandı. Küçük pürüzlerin de hallolması durumunda 31 yaşındaki oyuncunun, ikinci etap kamp çalışmalarına katılması bekleniyor. Sergen Yalçın’ın 10 numara bölgesi için çok önemsediği adaylar içerisinde başı çeken Alex Teixeira konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi. Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş’ı tercih etmesindeki en önemli etkenlerden birisi de vatandaşı Josef de Souza’nın bu konudaki girişimleri oldu. Josef, 31 yaşındaki oyuncuyu siyah-beyazlılara gelmesi konusunda ikna etti. Brezilya basınına yansıyan haberlere göre de Teixeira ve ailesinin Türkiye’ye gideceklerini yakınlarına söyledikleri ifade edildi.

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