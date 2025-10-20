Yeni Şafak
Beşiktaş'ta TÜMOSAN Konyaspor mesaisi

16:1920/10/2025, Pazartesi
AA
Vaclav Cerny de çalışmalarda yer aldı.
Vaclav Cerny de çalışmalarda yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta 22 Ekim Çarşamba günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.


Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular ısınma koşuları sonrası taktiksel çalışmalar yaptılar.


Siyah-beyazlı ekip, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi son idmanını yarın sabah yapacak ve 17.00'de özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.







