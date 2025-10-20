Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sergen Yalçın'ın o kararı kriz çıkardı: Yıldız isim takımla bağını kopardı

Sergen Yalçın'ın o kararı kriz çıkardı: Yıldız isim takımla bağını kopardı

11:4320/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş'ta beklenmedik Gençlerbirliği yenilgisinin yankıları sürüyor. Sergen Yalçın'ın kararıyla kaptanlığı alınan deneyimli futbolcunun siyah-beyazlılarla bağının kopma noktasına geldiği yazıldı.

Beşiktaş'ta teknik heyetin aldığı karar sonrası milli ara dönüşü takım kaptanlığında değişikliğe gidildi. Siyah-beyazlılarda Mert Günok ile Necip Uysal'dan alınan kaptanlık Orkun Kökçü ve Ndidi'ye verildi.

Gençlerbirliği yenilgisi sonrası eleştiri okları tekrardan deneyimli eldiven Mert Günok'a çevrildi. Yediği ikinci golde hatası bulunan 36 yaşındaki kaleci, Dolmabahçe'de maç sonu tepki görmüş, bitiş düdüğünün ardından direkt soyunma odasına gitmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre; Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kaptanlık kararı sonrası Mert Günok'un sessizliğe gömüldüğü, Beşiktaş ile arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği belirtildi.

36 yaşındaki file bekçisinin siyah-beyazlı kulüple Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 13 karşılaşmada oynayan Günok, 1 maçta rakiplerine gol izni vermezken 21 gol yedi.

#Beşiktaş
#Mert Günok
#Sergen Yalçın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON FARKI 2025: SSK, BAĞ-KUR, Memur, Emekli ve Asgari Ücret maaş zammı hesaplamalar