Sergen Yalçın'ın o kararı kriz çıkardı: Yıldız isim takımla bağını kopardı

Beşiktaş'ta beklenmedik Gençlerbirliği yenilgisinin yankıları sürüyor. Sergen Yalçın'ın kararıyla kaptanlığı alınan deneyimli futbolcunun siyah-beyazlılarla bağının kopma noktasına geldiği yazıldı.
Beşiktaş'ta teknik heyetin aldığı karar sonrası milli ara dönüşü takım kaptanlığında değişikliğe gidildi. Siyah-beyazlılarda Mert Günok ile Necip Uysal'dan alınan kaptanlık Orkun Kökçü ve Ndidi'ye verildi.
Gençlerbirliği yenilgisi sonrası eleştiri okları tekrardan deneyimli eldiven Mert Günok'a çevrildi. Yediği ikinci golde hatası bulunan 36 yaşındaki kaleci, Dolmabahçe'de maç sonu tepki görmüş, bitiş düdüğünün ardından direkt soyunma odasına gitmişti.
Sözcü'de yer alan habere göre; Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kaptanlık kararı sonrası Mert Günok'un sessizliğe gömüldüğü, Beşiktaş ile arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği belirtildi.
36 yaşındaki file bekçisinin siyah-beyazlı kulüple Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 13 karşılaşmada oynayan Günok, 1 maçta rakiplerine gol izni vermezken 21 gol yedi.