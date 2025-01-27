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Beşiktaş'ta Twente maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Twente maçı hazırlıkları başladı

Haber Merkezi
15:4827/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş, Twente maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Twente maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Hollanda ekibi Twente ile 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi 8'inci maçında deplasmanda Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.


Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde basına kapalı yapılan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde yapıldı. Siyah-beyazlı takımın, Antalyaspor maçında forma giyen futbolcuları salonda rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.


Beşiktaş, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.




#Beşiktaş
#Twente
#Avrupa Ligi

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