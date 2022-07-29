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Beşiktaş'tan açıklama: 'Asılsızdır'

Siyah-beyazlılar kulüp sitesinden yaptığı açıklamada, teknik direktör Valerien İsmael hakkında çıkan olası ayrılık söylentilerini sert dille yalanlayarak Fransız teknik adamla şampiyonluk yoluna olan inançlarının tam olduğunu vurguladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaştan açıklama: Asılsızdır
Beşiktaş, İsmael yönetiminde oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'ta sezon öncesi çıkan söylentilere açıklama geldi. Taraftarların, sezon öncesi kampında oynanan hazırlık maçlarından istediği etkiyi görememesi sonrası birçok iddialar ortaya atılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüp son yaptığı açıklamada bu söylentileri yalanladı. Kulüp internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son zamanlarda bazı basın yayın organlarında yayınlanan; Yönetim Kurulumuzun Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël’e beş maçlık kredi verdiği ve bu sürede başarılı sonuçlar gelmezse Ismaël’le yollarımızın ayrılacağı iddialarının yer aldığı haberler tamamen asılsızdır. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulumuzun, söz konusu haberlerde iddia edilenin aksine Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël’le futbolcularımıza şampiyonluk yolunda inançları tamdır.

Henüz sezon başlamamışken Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël üzerinden Futbol A Takımımızla ilgili algı operasyonlarına başlanmış olmasını manidar buluyor;

Sezon boyunca bu ve buna benzer algı operasyonlarına karşı en sert şekilde cevap vereceğimizi peşinen beyan ediyor, taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini ve sezon boyunca takımımıza destek olmalarını önemle rica ediyoruz. Saygılarımızla" ifadelerine yer verildi.

  • Siyah-beyazlı kulüp, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında yarın saat 19.00'da İtalyan takımı Sampdoria'yı evinde ağırlayacak.

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