Beşiktaş'tan beş imza birden

Beşiktaş'tan beş imza birden

18:1111/09/2025, Perşembe
G: 11/09/2025, Perşembe
Beşiktaş JK

Siyah-beyazlılar, altyapıdaki 5 futbolcuyla 2028 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş, altyapıdaki 5 futbolcuyla 2028 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapıdaki genç oyunculardan Asım Efe Işık, Ahmet Sami Bircan, Devrim Şahin, Ali Pağda ve Yiğit Yasin Yüksel ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.

Yönetim kurulu üyeleri Toygun Batallı ve İbrahim Şafak Sağlam ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği sporculara yeni dönemde başarılar diledi.






#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
#Transfer
