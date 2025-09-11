Yeni Şafak
Beşiktaş'a Başakşehir maçı öncesi iki iyi bir kötü haber

Beşiktaş'a Başakşehir maçı öncesi iki iyi bir kötü haber

13:0511/09/2025, Perşembe
Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk bölümü basına açık yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.


Isınma hareketleri ve istasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş'ın, RAMS Başakşehir karşılaşmasının taktiği üzerine uygulamalar gerçekleştirdiği öğrenildi.


Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile Mustafa Hekimoğlu antrenmanda yer almadı.


Beşiktaş, Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

#Beşiktaş
#Milot Rashica
#Başakşehir
