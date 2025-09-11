Beşiktaş'a Başakşehir maçı öncesi iki iyi bir kötü haber

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk bölümü basına açık yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma hareketleri ve istasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş'ın, RAMS Başakşehir karşılaşmasının taktiği üzerine uygulamalar gerçekleştirdiği öğrenildi.