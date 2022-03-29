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Spor Beşiktaştan Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar
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Beşiktaş'tan Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar

Siyah-beyazlı takımın cuma günü saat 18:15'te Vodafone Park'ta taraftara açık idman yapacağı açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaştan Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar
Beşiktaş tribünü

Süper Lig'in 31. haftasında yeni hocası Valerien Ismael ile lider Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta derbi öncesi sürpriz bir karar alındı.

Siyah-beyazlıların cuma günkü idmanının Vodafone Park'ta taraftara açık şekilde yapılacağı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Futbol A Takımımız, Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında, 1 Nisan Cuma günü saat 18.15’te Vodafone Park’ta taraftarlarımıza açık olarak antrenman gerçekleştirecek. Taraftarlarımıza açık olarak yapılacak antrenmanın biletleri, bugün saat 16.00’da 1 TL bedelle satışa sunulacak."

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