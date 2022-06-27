Bilal Erdoğan: Okçuluk bizim milli sporumuz

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu lisanslı sporcusu Bilal Erdoğan, ok atışı yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Erzincan’da düzenlenen Sultan Melikşah Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ve Hava Koşusu Yarışları devam ediyor. Sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği “Erzincanfest 2022” çerçevesinde Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesinde oluşturulan atış alanında düzenlenen yarışların dünkü etaplarına katılan 40 ilden 100’ü kadın 270 sporcu, mürekkep yay (organik) ile lamine yay kategorilerinde yarıştı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu lisanslı sporcusu Bilal Erdoğan da yarışmacı olarak şampiyonaya katıldı. Sporcu ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra alana geçerek ok atışı yaptı.

"Okçuluk bizim milli sporumuz"

Birçok ilden gelen sporcuların hedef ve menzil atışlarında yarıştığını aktaran Erdoğan, “İlk defa bir resmi müsabakaya katılmaya karar verdim ki yerinde bu gelişmelere şahit olayım. 12 bine yaklaşan lisanlı sporcusuyla yaklaşık 500 kulübün katılımı ile geleneksel okçuluk, federasyonlar arasında en üst sıralara doğru hızla ilerliyor. Çünkü bu bizim milli sporumuz. Bu yönüyle de önemsiyoruz ve geleneksel okçuluğa ilgi duyan bütün gençlerimizi illerindeki kulüplere yönlendiriyoruz. Üniversitelerde kulüpler var. Bunun dışında olimpik okçulukla geleneksel okçuluğu beraber yapan kulüplerimiz de var” ifadelerini kullandı.

SPOR Bilal Erdoğan: Burada kendi köklerimize ve dünyanın renkli kültürlerine uzanıyoruz