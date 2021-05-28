Billong: "Şike yapmadım"

Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Abdullayev: Türkiye'nin zaferlerini seyredeceğiz

Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rövneg Abdullayev, 'Türkiye'ye başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Roma'dan galip gelecekler. Azerbaycan'da biz taraftarlarla Türkiye'nin zaferlerini seyredeceğiz ve zaferler diliyorum. İnanıyorum ki Bakü stadında Türkiye şanslı bir çıkış yakalayacak ve biz Azerbaycanlı taraftarları sevindirecek' dedi.