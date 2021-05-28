Billong: "Şike yapmadım"

Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 mağlup ettiği maçta Akdeniz ekibinin savunma oyuncusu Jean-Claude Billong için şike iddiaları gündeme gelmiş ve Galatasaray Kulübü maçın incelenmesi talebinde bunmuştu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Billong, hakkındaki iddiaları yalanladı.
"Hiçbir zaman şike yapmadım. Gerekli araştırmalar yapılabilir" diyen 27 yaşındaki futbolcu, milli takıma çağrıldığını Beşiktaş maçı öncesinde öğrendiğini söyledi.
- Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Aboubakar'ın maç öcesi Billong'la görüştüğü ve mili takım sözü verdiği iddia edilmişti.