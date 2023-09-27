Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko, gösterdiği performansla sarı-lacivertli takımı sırtlıyor. Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 9 maçta forma giyen Boşnak yıldız, 6 gol ve 6 asistle 12 gole katkı sağladı. 9 maçın 8'inde ilk 11'de sahaya çıkan Dzeko bu karşılaşmaların sadece 1'inde skor katkısı veremedi.





Ligde sarı-lacivertli takımın oynadığı 5 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 5 maçta da gol ve asist katkısı sağladı. Bu maçlarda 4 gol ve 3 asistle 7 gole katkıda bulundu. Yıldız oyuncu, sarı lacivertli takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 7 maçın 4'ünde forma giydi. Bu maçlarda 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Dzeko oynadığı bu 4 maçın sadece l'inde skor katkısı sağlamadı.





Bir forvetten fazlası

Edin Dzeko, Fenerbahçe'de farklı bir forvet profili çiziyor. Ceza sahasında pasları ve ortaları bekleyip gol atmak yerine geriye gelerek takım savunmasına yardımcı olan Boşnak yıldız, takım arkadaşları için alan açıyor, ayrıca onları pozisyona sokuyor. Dzeko, oynadığı 9 maçta yaptığı 6 asistle de bunu gösterdi.











