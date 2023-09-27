|
Spor

Bir forvetten fazlası Edin Dzeko

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gösterdiği performansla sarı lacivertli takımı sırtlıyor. Bu sezon 9 resmi maçta forma giyen Edin Dzeko, 6 gol ve 6 asistle 12 gole katkı sağlarken, takım savunmasına da yardım ediyor.

Haber Merkezi
09:57 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Edin Dzeko bu sezon 12 gole katkı sağladı.

Edin Dzeko bu sezon 12 gole katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko, gösterdiği performansla sarı-lacivertli takımı sırtlıyor. Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 9 maçta forma giyen Boşnak yıldız, 6 gol ve 6 asistle 12 gole katkı sağladı. 9 maçın 8'inde ilk 11'de sahaya çıkan Dzeko bu karşılaşmaların sadece 1'inde skor katkısı veremedi.


Ligde sarı-lacivertli takımın oynadığı 5 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 5 maçta da gol ve asist katkısı sağladı. Bu maçlarda 4 gol ve 3 asistle 7 gole katkıda bulundu. Yıldız oyuncu, sarı lacivertli takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 7 maçın 4'ünde forma giydi. Bu maçlarda 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Dzeko oynadığı bu 4 maçın sadece l'inde skor katkısı sağlamadı.


Bir forvetten fazlası

Edin Dzeko, Fenerbahçe'de farklı bir forvet profili çiziyor. Ceza sahasında pasları ve ortaları bekleyip gol atmak yerine geriye gelerek takım savunmasına yardımcı olan Boşnak yıldız, takım arkadaşları için alan açıyor, ayrıca onları pozisyona sokuyor. Dzeko, oynadığı 9 maçta yaptığı 6 asistle de bunu gösterdi.




#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
#Süper Lig
13 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faizsiz evlilik kredisi müjdesi! Detaylar belli oldu