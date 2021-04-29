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Bir puanı Ekuban getirdi

Trabzonspor, Süper Lig’in 38. haftasında Göztepe deplasmanından 1 puanla döndü. Jahovic’in golüyle geriye düşen bordo-mavililer, son dakikalarda Ekuban’ın golüyle eşitliği sağladı ve deplasmanda yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Bir puanı Ekuban getirdi
Trabzonspor

Süper Lig’in 38. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmandaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran bordo-mavili takım, İzmir’de Jahovic’in ilk yarının uzatma dakikasında attığı golle geriye düşerken, maçın son anlarında dün 100. maçına çıkan Ekuban skoru eşitledi. 6. dakikada Halil Akbunar, ceza sahası içine ortaladı. Kerim Alıcı’nın kafa vuruşunda top yan direğe çarparak auta gitti. 26’da hızlı gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme’nin ara pasında Ekuban çaprazdan vurdu, kaleci İrfan Can kornere çeldi. 28’de defans arkasına sarkan Jahovic kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top auta gitti. 45+1’de savunma arkasına atılan topa Jahovic hareketlendi. Uğurcan ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top ağlara gitti ve Göztepe bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 57. dakikada kullanılan kornerde defanstan dönen topa Baker vurdu top az farkla auta gitti. 60. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar, topla sağdan hızla ilerledi. İçeriye ortasında Serkan tohu kornere gönderdi. 88. dakikada Yusuf Sarı’nın sağdan yaptığı ortada topu iyi kontrol eden Ekuban, arka direkte düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1. 90. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ideye’nin vuruşunda top direkten döndü.

Uğurcan için 19 milyon Euro’yu reddettik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa’dan birçok talibi olan Uğurcan Çakır’ın transferiyle ilgili İtalyan basınına konuştu. EURO 2020’den sonra transferle ilgili karar vereceklerini belirten Ağaoğlu, “Geçen sezon Uğurcan için iyi bir teklif aldık ancak büyük bir takım olmadığı için reddettik. Bonuslarla birlikte 19 milyon Euro teklif vardı. Uğurcan çok genç, biz sonraki satıştan yüzde 20-25 pay almak istiyoruz. Bir Alman, bir Fransız ve bir İngiliz takımından teklif var. Inter’in henüz resmi bir teklifi yok ancak başka bir İtalyan kulübü bir süre önce teklif göndermişti, üst düzey bir takım değildi” dedi.

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