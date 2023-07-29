Bjelica uyardı: Herkes hazır olsun

Antrenman öncesinde oyuncuları ile toplantı yapan ve lige kadar hazır olmak için herkesin maksimum derecede işine odaklanması gerektiğini söyledi.

Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, "Özellikle son oynanan iki maçta oyun disiplinine ve taktiğe bağlı kalarak mücadele etmeniz üst düzeydi. Bundan sonra artık oyun formasyonuna odaklanarak takım bütünlüğünü sağlayıp lige hazır halde girmeliyiz. Taraftarımızın bizden beklentisi yüksek, onları yanımıza çekmek için başarılı olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.