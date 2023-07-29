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Spor

Bjelica uyardı: Herkes hazır olsun

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Slovenya'da tamamladıktan sonra Trabzon'a dönen ve bir günlük iznin ardından dün yeniden çalışmalara başlayan Trabzonspor'da Nenad Bjelica rüzgarı esiyor

10:19 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Nenad Bjelica, mesajı verdi.

Nenad Bjelica, mesajı verdi.

Antrenman öncesinde oyuncuları ile toplantı yapan ve lige kadar hazır olmak için herkesin maksimum derecede işine odaklanması gerektiğini söyledi.


Taraftar vurgusu

Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, "Özellikle son oynanan iki maçta oyun disiplinine ve taktiğe bağlı kalarak mücadele etmeniz üst düzeydi. Bundan sonra artık oyun formasyonuna odaklanarak takım bütünlüğünü sağlayıp lige hazır halde girmeliyiz. Taraftarımızın bizden beklentisi yüksek, onları yanımıza çekmek için başarılı olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.


Trabzonspor, yarın kendi evinde Yunan ekiplerden AEK ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.


Yeni transferler seyirci önünde ilk kez forma giyecekler. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.





#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Hazırlık maçı
#AEK
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