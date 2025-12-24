Bodrum FK'yı üzen seri: Galibiyeti unuttular

Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanamayan Bodrum FK, gurbette ise son 5 karşılaşmasından galibiyet çıkaramadı.

Son olarak Manisa FK'yı dış sahada 4-0 yenen Ege temsilcisi, Esenler Erokspor ve Erzurumspor'la berabere kalıp, Boluspor, Ümraniyespor ve Bandırmaspor maçlarını kaybetti. Lider Pendikspor ve 2'nci Amed Sportif'in 4 puan gerisinde yer alan Bodrum FK bu hafta Sarıyer deplasmanına çıkarak devreyi noktalayacak. Teknik direktör Burhan Eşer, İstanbul'da mutlak galibiyet hedeflediklerini dile getirdi.