Bodrum FK'yı üzen seri: Galibiyeti unuttular

15:3324/12/2025, Çarşamba
DHA
Bodrum FK
Bodrum FK

1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren, 32 puan ve averajla 4'üncü sırada yer alan Bodrum Futbol Kulübü, son 3 maçını kazanamayıp bu sezon ilk kez kötü bir seri yakaladı.

Sezonun ilk 2 haftasını berabere tamamladıktan sonra çıkışa geçen yeşil-beyazlılar, son haftalarda düşüş yaşadı.


Özellikle deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Bodrum FK, son 3 maçında Bandırmaspor'a (D) 2-0 yenilip, Erzurumspor'la (D) 2-2, Amed Sportif'le de golsüz berabere kaldı.


Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanamayan Bodrum FK, gurbette ise son 5 karşılaşmasından galibiyet çıkaramadı.


Son olarak Manisa FK'yı dış sahada 4-0 yenen Ege temsilcisi, Esenler Erokspor ve Erzurumspor'la berabere kalıp, Boluspor, Ümraniyespor ve Bandırmaspor maçlarını kaybetti. Lider Pendikspor ve 2'nci Amed Sportif'in 4 puan gerisinde yer alan Bodrum FK bu hafta Sarıyer deplasmanına çıkarak devreyi noktalayacak. Teknik direktör Burhan Eşer, İstanbul'da mutlak galibiyet hedeflediklerini dile getirdi.




