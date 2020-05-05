Bogdan Bogdanovic THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings forması giyen Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncularından Bogdan Bogdanovic, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın en iyi takımına seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Bogdanovic'in taraftar, oyuncu, antrenör ve medya mensuplarının oylarıyla belirlenen Avrupa Ligi'nde 2010-2020 yıllarının en iyi takımına girdiği duyuruldu.

Açıklamada, Bogdanovic'in, NBA kariyeri öncesinde THY Avrupa Ligi'nde 1 sezon Partizan'da ve 3 sezon da Fenerbahce Beko'da olmak üzere 4 sezon oynadığı belirtildi.

Bogdanovic, Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi'nde 2016-17 sezonunda şampiyon olduğu kadrosunda yer almıştı.

Ligde son 10 yılın en iyi takımına daha önce seçilen isimler, Kyle Hines, Juan Carlos Navarro, Luka Doncic, Dimitris Diamantidis, Georgios Printezis, Milos Teodosic, Sergio Llull ve Nando De Colo olmuştu.