Boluspor'da Mustafa Er dönemi

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin Mustafa Er" denildi.

Sezon öncesi çalışmalarının sürdüğünü anlatan Bayrak, transfer komitesi ve teknik ekiple takıma katılacak oyuncular için yoğun çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.