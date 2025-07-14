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Boluspor'da Mustafa Er dönemi

Boluspor'da Mustafa Er dönemi

17:4214/07/2025, Pazartesi
AA
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Mustafa Er, son olarak Ümraniyespor'u çalıştırmıştı.
Mustafa Er, son olarak Ümraniyespor'u çalıştırmıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Er ile sözleşme imzaladı.

Boluspor'da teknik direktör Mustafa Er dönemi başladı.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin Mustafa Er" denildi.


Kulüp başkanı Erdal Bayrak, Mustafa Er ile yeni sezonda hedef odaklı çalışma yürüteceklerini belirtti.


Sezon öncesi çalışmalarının sürdüğünü anlatan Bayrak, transfer komitesi ve teknik ekiple takıma katılacak oyuncular için yoğun çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.


Daha önce Bursaspor ve Ümraniyespor'u da çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam Mustafa Er'in, önümüzdeki günlerde görevine başlayacağı öğrenildi.








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