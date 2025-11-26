Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Boluspor'da Sivasspor mesaisi

Boluspor'da Sivasspor mesaisi

15:0326/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknik direktör Ertuğrul Arslan, idmanda futbolcularla birlikte koştu.
Teknik direktör Ertuğrul Arslan, idmanda futbolcularla birlikte koştu.

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, 30 Kasım’daki zorlu Sivasspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını Karaçayır’daki antrenmanla sürdürdü.

Boluspor, deplasmanda oynayacağı Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden devam etti.


Kırmızı-beyazlılar, Karaçayır Mahallesi’ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Arslan yönetiminde idmana çıktı. Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda futbolcular, hem teknik hem de taktik çalışma gerçekleştirdi.


Boluspor, ligin 15. haftasında 30 Kasım Pazar günü saat 13.30’da, BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda Sivasspora konuk olacak.





#1. Lig
#Boluspor
#Sivasspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hurda Araç Teşviki Son Duyurular 2025: ÖTV Muafiyeti, Yerli Araç Desteği Başvuru, 20 Yaş Üstü Araç Teşviki Şartları Sıralı Liste