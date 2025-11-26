Boluspor'da Sivasspor mesaisi

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, 30 Kasım’daki zorlu Sivasspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını Karaçayır’daki antrenmanla sürdürdü.
Boluspor, deplasmanda oynayacağı Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, Karaçayır Mahallesi’ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Arslan yönetiminde idmana çıktı. Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda futbolcular, hem teknik hem de taktik çalışma gerçekleştirdi.
Boluspor, ligin 15. haftasında 30 Kasım Pazar günü saat 13.30’da, BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda Sivasspora konuk olacak.