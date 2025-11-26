Boluspor'da Sivasspor mesaisi

Boluspor, deplasmanda oynayacağı Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, Karaçayır Mahallesi’ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Arslan yönetiminde idmana çıktı. Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda futbolcular, hem teknik hem de taktik çalışma gerçekleştirdi.