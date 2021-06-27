Borç katlandı: Fenerbahçe nereye gidiyor?

Fenerbahçe, Ali Koç ile hem sportif hem maddi olarak geriye gitti.

Fenerbahçe’de borç azalmadı arttı. 2018 yılında başkan Ali Koç görevi devraldığında kulübün borcu 3 milyar 184 milyon TL’ydi. Sürekli enkaz edebiyatı yapan Ali Koç, görevde bulunduğu 3 sene içerisinde kulübün borcunu azaltmak bir yana, yaptığı harcamalar ve sportif başarısızlık nedeniyle kulübün borcunu artırdı. Sarı-lacivertli kulübün borcu 3 senede 2 milyar TL artarak 5 milyar TL’yi aştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yönetimi görevde bulundukları 3 yılda 2.2 milyar TL gelir kaynağı bulmasına rağmen borcu azaltamaması sarı-lacivertli kulübün geleceğine dair endişeleri artırdı.

Fenerbahçe, 2021 yılı içinde dönem zararını 816 milyon lira olarak açıkladı. Bu mali tablo Fenerbahçe’nin mali bağımsızlığı konusunda endişeleri artırıyor. Olağan Genel Kurul’da Başkan Ali Koç bu kötü mali tabloyu düzelteceğine dair hiçbir proje açıklamadı.

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Gayrimenkulleri satacaklar

Borcu artan ve mali anlamda daha da kötüye giden Fenerbahçe’de başkan Ali Koç ekonomik durumu düzeltmek için kulübün tapulu mallarını satışa çıkaracak. Önceki gün genel kurul üyelerinin oyuna sunulan 16. maddenin oy çokluğuyla kabul edilmesiyle yönetime gayrimenkulleri satış izni verildi. Daha önce kulübe ait 8 adet villayı ve Suadiye’deki bir daireyi satan yönetimin, Edirne ve Şile’deki kulübe ait arazileri de sattığı ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi, yeni dönemde de Ankara İncek Tesisleri’nin yer aldığı arazi, Gebze’de altyapı tesisi için yapılan arazi, 1 milyon üye projesi doğrultusunda Antalya’da ve bazı şehirlerde satın alınan arazileri kulübe gelir getirmek için satmayı planlıyor. Düzce’de yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nin de satılmasının da gündeme gelebileceği gelen haberler arasında.

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Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri

Ataşehir arazisi de proje gerçekleştirilmeyince gitti

Diğer yandan Fenerbahçe yönetimi, Ülker Sports Arena’nın yanında yer alan 58 bin metrekarelik arazi üzerinde belirlenen süre içerisinde proje gerçekleştirmediği için bu arazi de elden çıktı ve tekrar Ülker Grubu bünyesine geçti.

Ali Koç geçen sene Ülker grubuyla konuşarak arazinin mülkiyetini 2 yıl uzattıklarını açıklamıştı. Ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığı da belirtildi.