Borussia Dortmund transferi duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada sağlık kontrolünden geçen Duranville'le uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada sağlık kontrolünden geçen Duranville'le uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Anderlecht altyapısından yetişen 16 yaşındaki oyuncu, bu sezon 14 maçta süre alırken 2 gol kaydetti. Dortmund ara transfer döneminde daha önce Julian Ryerson'u kadrosuna katmıştı.

Teknik direktör Edin Terzic transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır Julien'i takip ediyoruz. Güçlü, yaratıcı ve çok fazla gol atma potansiyeline sahip. Oldukça yetenekli bir kanat oyuncusu." ifadelerini kullandı.en 16 yaşındaki oyuncu, bu sezon 14 maçta süre alırken 2 gol kaydetti. Dortmund ara transfer döneminde daha önce Julian Ryerson'u kadrosuna katmıştı.