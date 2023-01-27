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Spor

Borussia Dortmund transferi duyurdu

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Julien Duranville'i kadrosuna kattığını açıkladı. Genç oyuncu Anderlecht'in altyapısından yetişti.

18:22 . 27/01/2023 Cuma
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Borussia Dortmund'un yeni transferi Julien Duranville

Borussia Dortmund'un yeni transferi Julien Duranville

Borussia Dortmund, Anderlecht'in 16 yaşındaki genç yıldız adayı Julien Duranville'i transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada sağlık kontrolünden geçen Duranville'le uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Borussia Dortmund, Anderlecht'in 16 yaşındaki genç yıldız adayı Julien Duranville'i transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada sağlık kontrolünden geçen Duranville'le uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Anderlecht'in altyapısından yetişti

Anderlecht altyapısından yetişen 16 yaşındaki oyuncu, bu sezon 14 maçta süre alırken 2 gol kaydetti. Dortmund ara transfer döneminde daha önce Julian Ryerson'u kadrosuna katmıştı.

Teknik direktör Edin Terzic transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır Julien'i takip ediyoruz. Güçlü, yaratıcı ve çok fazla gol atma potansiyeline sahip. Oldukça yetenekli bir kanat oyuncusu." ifadelerini kullandı.en 16 yaşındaki oyuncu, bu sezon 14 maçta süre alırken 2 gol kaydetti. Dortmund ara transfer döneminde daha önce Julian Ryerson'u kadrosuna katmıştı.

Teknik direktör Edin Terzic transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır Julien'i takip ediyoruz. Güçlü, yaratıcı ve çok fazla gol atma potansiyeline sahip. Oldukça yetenekli bir kanat oyuncusu." ifadelerini kullandı.




#Borussia Dortmund
#transfer
#Julien Duranville
1 saat önce
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Borussia Dortmund transferi duyurdu
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