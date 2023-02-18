İlk yarıda başka gol sesi çıkmazken Mönchengladbach, ikinci yarıya da hızlı başlayarak 55. dakikada J. Hofmann ile tekrar öne geçti ve skoru 2-1 yaptı. Ev sahibi ekip, M. Thuram'ın 84. dakikada bulduğu golle farkı 2'ye çıkararak skoru 3-1'e getirdi.