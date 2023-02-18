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Bayern Münih 17 maç sonra kaybetti
Bundesliga'nın 21. haftasında Borussia Mönchengladbach sahasında Bayern Münih'i ağırladı.
Bayvera ekibinde Upamecano 8. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Mönchengladbach 13. dakikada Stindl'nin golüyle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Bayern Münih, ilk yarı bitmeden rakibinin golüne Choupo-Moting 35. dakikada bulduğu golle karşılık vererek skoru 1-1 taşıdı.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmazken Mönchengladbach, ikinci yarıya da hızlı başlayarak 55. dakikada J. Hofmann ile tekrar öne geçti ve skoru 2-1 yaptı. Ev sahibi ekip, M. Thuram'ın 84. dakikada bulduğu golle farkı 2'ye çıkararak skoru 3-1'e getirdi.
Bayern 90+3'de M. Tel ile gol buldu ancak 1 puana yetmedi ve mücadele Mönchengladbach'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Böylelikle Bayern Münih'in 13 maçlık yenilmezlik serisi son bulmuş oldu.