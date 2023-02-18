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Spor

ÖZET| Borussia Mönchengladbach-Bayern Münih: 3-2

Bundesliga'nın 21. haftasında Mönchengladbach sahasında Bayern Münih karşısında 3-2 galip gelmeyi başardı. Bayern'in 13 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Borussia Mönchengladbach-Bayern Münih maçının özetini haberimizden takip edebilirsiniz.

23:50 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bayern Münih 17 maç sonra kaybetti

Bayern Münih 17 maç sonra kaybetti

Bundesliga'nın 21. haftasında Borussia Mönchengladbach sahasında Bayern Münih'i ağırladı.

Bayvera ekibinde Upamecano 8. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarıda eşitlik vardı

Mönchengladbach 13. dakikada Stindl'nin golüyle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Bayern Münih, ilk yarı bitmeden rakibinin golüne Choupo-Moting 35. dakikada bulduğu golle karşılık vererek skoru 1-1 taşıdı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmazken Mönchengladbach, ikinci yarıya da hızlı başlayarak 55. dakikada J. Hofmann ile tekrar öne geçti ve skoru 2-1 yaptı. Ev sahibi ekip, M. Thuram'ın 84. dakikada bulduğu golle farkı 2'ye çıkararak skoru 3-1'e getirdi.

Bayern 90+3'de M. Tel ile gol buldu ancak 1 puana yetmedi ve mücadele Mönchengladbach'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Böylelikle Bayern Münih'in 13 maçlık yenilmezlik serisi son bulmuş oldu.



#Borussia Mönchengladbach
#Bayern Münih
#Almanya Bundesliga
33 dakika önce
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ÖZET| Borussia Mönchengladbach-Bayern Münih: 3-2
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