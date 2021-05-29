Brentford Premier Lig'de

İngiltere Championship final mücadelesinde Brentford ile Swansea karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Brentford, Premier Lig'e yükselen son takım oldu.
Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Toney ve 20. dakikada Marcondes kaydetti. Ayrıca Swansea'de Fulton 65. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
- Daha önce İngiltere Championship'i 97 puanlar lider tamamlayan Norwich City ve 91 puanla ikinci sırada bitiren Watford Premier Lig'e yükselmişti.
Norwich City, İngiltere Championship'te bitime 5 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi başardı. https://t.co/eKat6wiz0K
Norwich City, İngiltere Championship'te bitime 5 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi başardı. https://t.co/eKat6wiz0K— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 17, 2021
Watford, İngiltere Championship'te bitime 2 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi başardı. https://t.co/kHoag8jA7s
Watford, İngiltere Championship'te bitime 2 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi başardı. https://t.co/kHoag8jA7s— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 24, 2021