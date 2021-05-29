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Brentford Premier Lig'de

İngiltere Championship play-off final mücadelesinde Brentford, Swansea City'yi 2-0 mağlup ederek Premier Lig'e yükselen son takım oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Brentford Premier Ligde
Brentfordlu oyuncuların gol sevinçleri

İngiltere Championship final mücadelesinde Brentford ile Swansea karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Brentford, Premier Lig'e yükselen son takım oldu.

Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Toney ve 20. dakikada Marcondes kaydetti. Ayrıca Swansea'de Fulton 65. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

  • Daha önce İngiltere Championship'i 97 puanlar lider tamamlayan Norwich City ve 91 puanla ikinci sırada bitiren Watford Premier Lig'e yükselmişti.

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