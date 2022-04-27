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Bruno Peres ameliyat oldu

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan ve aşil tedonunda yırtık oluştuğu belirlenen Bruno Peres, İstanbul'da ameliyat oldu.

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Haber Merkezi DHA
Bruno Peres ameliyat oldu
Bruno Peres

Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda oynanan ve Trabzonspor'un 3-1 galip geldiği Adana Demirspor karşılaşmasında penaltı golü atan Bruno Peres, maçın ilk yarısında ayağında ağrı olduğu için oyuna devam edemedi.

Trabzon'da hastanede MR'ı çekilen ve sol aşil tendonunda yırtık oluştuğu belirlenen oyuncu bugün İstanbul'da ameliyat oldu. Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı oyuncunun ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, ameliyat sonrası 32 yaşındaki oyuncuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.


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