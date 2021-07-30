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Bu nasıl imparatorluk: 19 maçta, 3 galibiyet

Galatasaray, Avrupa’daki başarılı günlerini mumla arıyor. Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim’in son döneminde Avrupa maçlarındaki başarısızlığıyla dikkat çekiyor. Bu dönemde 19 Avrupa maçına çıkan Terimli Aslan, sadece 3 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, Terim’in son döneminde 10 maçı ise gol atamadan tamamladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu nasıl imparatorluk: 19 maçta, 3 galibiyet
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim

Galatasaray, Avrupa kupalarında kötü gidişatını sürdürüyor. Bu sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda başlayan sarı-kırmızılı takım, iki ayaklı oynanan turun iki maçında da rakibine yenilerek turnuvaya veda etti. Deplasmanda 5-1, evinde ise 2-1 yenilen Aslan, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda İskoç ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, son dönemde Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında yaşadığı başarısızlıklarla dikkat çekiyor. 2017-2018 sezonunun 17. haftasında Galatasaray’ın başına geçen Terim, Avrupa kupalarında başarısız bir grafik çizdi. Sarı-kırmızılı takımdaki son döneminde 19 Avrupa maçına çıkan Terim, sadece 3 galibiyet alabildi. Rakipleriyle 4 kez de berabere kalan Terim, tam 12 kez yenildi. Terimli Galatasaray, çıktığı son 19 Avrupa mücadelesinde sadece 15 gol atabildi. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda ağlarında ise tam 34 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, Terim’in son döneminde 10 maçı ise gol atamadan tamamladı.

Elenmekten kurtulamıyor

Galatasaray, Fatih Terim’in son döneminde ilk Avrupa macerasına 2018-2019 sezonunda çıktı. O sezon Şampiyonlar Ligi’ne Lokomotiv Moskova galibiyetiyle başlayarak ümitlenen sarı-kırmızılılar, sonraki 5 maçını da kaybederek Avrupa Ligi’ne gitti. Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Benfica ile karşılaşan Cimbom, iki ayaklı oynanan turda galibiyet alamayarak elenen taraf oldu. 2019-2020 sezonunda da Devler Ligi’nde mücadele eden sarı-kırmızılılar, 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak grubu sonuncu tamamladı.

  • Geçtiğimiz sezon ise UEFA Avrupa Ligi’nde boy gösteren sarı-kırmızılı takım, grup mücadelelerini göremeden turnuvaya veda etti. 2. Ön Eleme Turu’nda Neftçi Bakü, 3. Ön Eleme Turu’nda Hajduk Split’i eleyen Aslan, Play Off Turu’nda Rangers’a elenerek gruplara kalamadı.

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