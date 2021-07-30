Bu nasıl imparatorluk: 19 maçta, 3 galibiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarında kötü gidişatını sürdürüyor. Bu sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda başlayan sarı-kırmızılı takım, iki ayaklı oynanan turun iki maçında da rakibine yenilerek turnuvaya veda etti. Deplasmanda 5-1, evinde ise 2-1 yenilen Aslan, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda İskoç ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, son dönemde Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında yaşadığı başarısızlıklarla dikkat çekiyor. 2017-2018 sezonunun 17. haftasında Galatasaray’ın başına geçen Terim, Avrupa kupalarında başarısız bir grafik çizdi. Sarı-kırmızılı takımdaki son döneminde 19 Avrupa maçına çıkan Terim, sadece 3 galibiyet alabildi. Rakipleriyle 4 kez de berabere kalan Terim, tam 12 kez yenildi. Terimli Galatasaray, çıktığı son 19 Avrupa mücadelesinde sadece 15 gol atabildi. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda ağlarında ise tam 34 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, Terim’in son döneminde 10 maçı ise gol atamadan tamamladı.

REKLAM

Elenmekten kurtulamıyor

Galatasaray, Fatih Terim’in son döneminde ilk Avrupa macerasına 2018-2019 sezonunda çıktı. O sezon Şampiyonlar Ligi’ne Lokomotiv Moskova galibiyetiyle başlayarak ümitlenen sarı-kırmızılılar, sonraki 5 maçını da kaybederek Avrupa Ligi’ne gitti. Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Benfica ile karşılaşan Cimbom, iki ayaklı oynanan turda galibiyet alamayarak elenen taraf oldu. 2019-2020 sezonunda da Devler Ligi’nde mücadele eden sarı-kırmızılılar, 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak grubu sonuncu tamamladı.

Geçtiğimiz sezon ise UEFA Avrupa Ligi’nde boy gösteren sarı-kırmızılı takım, grup mücadelelerini göremeden turnuvaya veda etti. 2. Ön Eleme Turu’nda Neftçi Bakü, 3. Ön Eleme Turu’nda Hajduk Split’i eleyen Aslan, Play Off Turu’nda Rangers’a elenerek gruplara kalamadı.

SPOR Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

SPOR Fatih Terim'in canını sıkan durum: Yeni transferi UEFA Avrupa Ligi listesine yazamayacak