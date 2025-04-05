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Bucaspor 1928 zorlu virajda

Bucaspor 1928 zorlu virajda

11:585/04/2025, Cumartesi
DHA
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Bucaspor 1928 zorlu virajda
Bucaspor 1928 zorlu virajda

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Karacabey Belediye Spor'a 2-1 kaybedip Play-Off yolunda ağır yara alan Bucaspor 1928 yarın deplasmanda önemli rakiplerinden Vanspor'la karşılaşacak.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Karacabey Belediye Spor'a 2-1 kaybedip Play-Off yolunda ağır yara alan Bucaspor 1928 yarın deplasmanda önemli rakiplerinden Vanspor'la karşılaşacak. Van Atatürk Stadı'nda Doğukan Yıldırım'ın yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Konuk Bucaspor 1928'de kart cezalıları Emre Erdem ile İsmail Haktan deplasmanda takımdaki yerlerini alamayacak. Bucaspor 1928, 45 puanla 8'nci, Vanspor ise 52 puanla 5'inci sırada bulunuyor.

#Bucaspor
#TFF 2. Lig
#Van

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