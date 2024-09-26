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UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 26 Eylül Perşembe

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 26 Eylül Perşembe

10:4826/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi 26 Eylül Perşembe günün maç programı
UEFA Avrupa Ligi 26 Eylül Perşembe günün maç programı

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray dün akşam evinde Yunanistan temsilcisi PAOK’u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün Avrupa Ligi’nde ilk maçlarını oynayacak. Bugün Avrupa Ligi’nde toplamda 9 maç oynanacak. Günün açılış maçında Fenerbahçe evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’ı konuk edecek. Kapanış maçında Eintracht Frankfurt ve Viktoria Plzen karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax’a konuk olacak. Peki bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var? İşte 26 Eylül Perşembe günün maç programı…

’nde heyecan devam ediyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi’nde boy gösteriyor. İlk galibiyetimizi dün akşam Galatasaray PAOK karşısında elde etti. Bugün ise Fenerbahçe ve Beşiktaş rakipleri ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi 26 Eylül Perşembe günün maç programı haberimizde.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA AVRUPA LİGİ 26 EYLÜL PERŞEMBE

19:45
Fenerbahçe
v Union Saint-Gilloise

19:45 Malmö FF v Rangers

22:00 FCSB v Rigas Skola

22:00 Ajax v
Beşiktaş

22:00 Sporting Braga v Maccabi Tel Aviv

22:00 Roma v Athletic Bilbao

22:00 Lyon v Olympiakos

22:00 Tottenham v Karabağ

22:00 Eintracht Frankfurt v Viktoria Plzen

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA AVRUPA LİGİ GOL KRALLIĞI





#UEFA Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Beşiktaş

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