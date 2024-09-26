UEFA Avrupa Ligi’nde ilk hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray dün akşam evinde Yunanistan temsilcisi PAOK’u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün Avrupa Ligi’nde ilk maçlarını oynayacak. Bugün Avrupa Ligi’nde toplamda 9 maç oynanacak. Günün açılış maçında Fenerbahçe evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’ı konuk edecek. Kapanış maçında Eintracht Frankfurt ve Viktoria Plzen karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax’a konuk olacak. Peki bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var? İşte 26 Eylül Perşembe günün maç programı…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA AVRUPA LİGİ 26 EYLÜL PERŞEMBE
19:45 Malmö FF v Rangers
22:00 FCSB v Rigas Skola
22:00 Sporting Braga v Maccabi Tel Aviv
22:00 Roma v Athletic Bilbao
22:00 Lyon v Olympiakos
22:00 Tottenham v Karabağ
22:00 Eintracht Frankfurt v Viktoria Plzen