BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

’nde heyecan devam ediyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi’nde boy gösteriyor. İlk galibiyetimizi dün akşam Galatasaray PAOK karşısında elde etti. Bugün ise Fenerbahçe ve Beşiktaş rakipleri ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi 26 Eylül Perşembe günün maç programı haberimizde.