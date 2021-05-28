Burak Elmas: Bu yol bir Galatasaray mücadelesi

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, seçim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve projelerini anlattı.

Tüm çalışmalarını tamamladıklarını ve göreve hazır olduklarını belirten Elmas, “Bizim için bu çıktığımız yol bir Galatasaray mücadelesi. Bir iktidar mücadelesi değil. Yola çıkarken, Galatasaray’ın başta biz ortak formülle çıkmasına özen gösterdik. Klasik seçim alışkanlıkları ile seçilmiş başkan ve yönetimlerin, Galatasaray’ı geleceğe taşımasının mümkün olmadığını düşünerek yola çıktık. 90 kişinin üzerinde ekibimiz var. Birleşmeden anladığım benim en iyi başkan ve en iyi yönetim ve en iyi kurulları oluşturmaktır. Birleşmeden iktidar paylaşmayı anlamıyorum” dedi.

"10 günlük aksiyon planı hazır"

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Projelerinin de hazır olduğuna değinen Burak Elmas, “Geldiğimiz anda arkadaşlarım hızlı hareket edebilecek şekilde listelerini, planlarını yaptı. İdeal bir zaman değil. Hızlı karar alırken de hata yapmamak üzerine detaylı planlarımız var. Bundan sonra Galatasaray’ın en az 10 sene hata yapılmadan yönetilme mecburiyeti var. Gelir gelmez teknik ekiplerle görüşerek, hem kendi çalışmalarımızı hem de onların kafasındaki düşüncelerini anlayarak herhalde 10 günlük bir süre içerisinde ciddi bir faaliyetle her şubede hazırlıklarımızı tamamlayacak çalışmalarımız hazır” ifadelerini kullandı.

"Her aday projelerini bizim gibi anlatıyor"

En uygun adayın seçileceğine de değinen Başkan Adayı Burak Elmas, “Galatasaray’ın çok önemli bir seçimi. Bu seçimde Galatasaray gelecek 30 yılda nasıl camia olacağına, Galatasaray’ın nereye yöneleceğine karar verecek. Her aday ortaya çıkıyor. Kendi projelerini bizim gibi anlatıyor. Galatasaraylı da kimsenin işaret ettiği adaya değil, kendi dinleyip ikna olduğu adaya oy verir. Bu işaret ederek aday belirleme, birilerini işaret etme, birilerini göreve getirme arzusu Galatasaray’ın son 20 senesinden buraya gelmesine sebep oldu. Fikri hür, vicdanı hür şekilde karar vereceklerdir” diye konuştu.

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