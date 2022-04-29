Burak Elmas: Galatasaray'ı başsız bırakamazdık

Burak Elmas, kulüp gündemine ilişkin Nef Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Gösterdiğimiz nezaket yanlış anlaşıldı"
- "Ben seçim sürecine saygı duyarak ön plana çıkmadım. İbra konusunda bugüne kadar hiç konuşmadım. Gösterdiğimiz nezaket yanlış anlaşıldı. Bütçesiz Galatasaray'ın kilitleneceğini bilerek hemen seçim kararı aldık."
"Tedbirin kaldırılması için başvurumuz reddedildi"
- "Tedbir kararını benim aldırdığımı iddia edenler oldu. Bu kampanyaları biz daha önce de gördük. Biz dava sonucunu bu sabah öğrendik. Hemen adaylarımızla görüştük ve bu durumun içine kasıtlı olarak çekilmeye çalışıldığını söyledik. Tedbir kalktı ama üyemiz, istinaf başvurusu yaptı. Bizim bilgimiz yokken, 16.00 civarı böyle bir kararla ilgili şeyler ortada dolaşmaya başladı. Kim servis ettiyse, bir gün önceden bu kararı biliyorlardı. Sonra bize linç başladı. Bu kararla benim alakam yok. Tedbirin kaldırılması için başvuruda bulunduk, reddedildi."
"Galatasaray'ı başsız bırakamazdık"
- "Eğer istifa etseydik, Galatasaray başsız kalırdı. TFF Başkanlık seçimleri, yayın ihalesi gibi önemli konular varken Galatasaray'ı başsız bırakamazdık. Seçimle ilgili tarihi, önümüzdeki hafta tekrar konuşacağız."
Aday olacak mı?
Burak Elmas, "Aday olacak mısınız?" sorusuna "Galatasaray'ın önceliği bu değil. Önce kaostan çıkmalıyız" karşılığını verdi.