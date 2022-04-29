Burak Elmas: Galatasaray'ı başsız bırakamazdık

Dünya

Fransa'da fiyat artışı eylemi: Çiftçiler hükümet binalarının önüne gübre döktü

Fransa'da artan enerji ve yem fiyatlarını protesto eden çiftçiler, hükümet binalarının önüne traktörlerle getirdikleri gübreleri döktü. Döktükleri gübreyi daha sonra ateşe veren çiftçiler, güvenlik güçlerinin gazlı müdahalesiyle karşılaştı.