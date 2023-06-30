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Spor

Burak Yılmaz göreve başlıyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ekibine dahil olan Burak Yılmaz'ın göreve başlama tarihi belli oldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:07 . 30/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Şenol Güneş ve Burak Yılmaz.

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz.

Geçtiğimiz haftalarda futbolculuk kariyerini noktaladığını açıklayan Burak Yılmaz, iyi bir proje ile saha kenarındaki her göreve hazır olduğunu belirtmişti.


Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ekibine dahil olan Burak Yılmaz'ın göreve başlama tarihi beli oldu. Burak Yımaz'ın yarın Nevzat Demir Tesislerindeki idmanda ve başlayacağı belirtildi.


Futbolu bırakmasının ardından A Milli Takım antrenörlüğü için de anılan Burak Yılmaz'ın Şenol Güneş'in talebiyle Beşıktaş'ı tercih ettiği öğrenildi.


Kaptanlarla yeni sözleşme

Dış transferde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da sezon devam ederken el sıkıştığı kadrodaki oyuncularla bu hafta imza atacak.


Kaptan Cenk Tosun'un sözleşmesi otomatik olarak uzarken, deneyimli golcüye iyileştirme yapılacak. Salih Uçan ve Mert Günok ile de kontrat yenilenecek. İki futbolcunun da sözleşmesi 2024'te bitiyor.


Yenilenen sözleşmelerin 2026'ya kadar devam edeceği ve ücretlerde de iyileştirme yapılacağı öğrenildi.


#Süper Lig
#Beşiktaş
#Burak Yılmaz
#Şenol Güneş
#Cenk Tosun
#Mert Günok
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