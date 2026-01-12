Yeni Şafak
Bursaspor puan farkını açtı

11:4512/01/2026, Pazartesi
IHA
Bursaspor
2. Lig'de Bursaspor’un 3-0 hükmen kazandığı haftada Aliağa FK ve Mardin 1969 Spor mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar zirvede puan farkını açtı.

Bursaspor, rakibi Yeni Malatyaspor’un küme düşürülmesi nedeniyle 3-0 hükmen kazandı. Ligin 18. haftasında tescillenen bu sonuçla yeşil-beyazlı ekip haftayı önemli bir avantajla kapattı.


Aynı haftada şampiyonluk yarışındaki rakipler de puan kayıpları yaşadı. Aliağa FK, deplasmanda Kahramanmaraş İstiklal Spor’a 2-0 mağlup olurken, Bursaspor ile arasındaki puan farkı 10’a çıktı.


Zirve yarışında dengeler değişti

Haftaya Bursaspor’un yalnızca 1 puan gerisinde giren Mardin 1969 Spor ise sahasında Muş Spor’a 3-0 kaybederek büyük bir yara aldı. Bu sonuçla Mardin temsilcisi, yeşil-beyazlıların 4 puan gerisine düştü.


18. hafta sonunda Bursaspor 41 puanla liderliğini sürdürürken, Kahramanmaraş İstiklal Spor 38 puanla ikinci sırada yer aldı.




#Bursaspor
#TFF 2. Lig
#Yeni Malatyaspor
