Takım arkadaşlarının ihanetle suçladığı Özer Hurmacı'dan açıklama geldi

TFF 1. Lig play-off turu yarı final rövanş mücadelesinde Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’a 4-1 kaybederek, Süper Lig şansını kaybetti. Adana’ya giden kafilede Özer Hurmacı yer almazken, karşılaşmanın ardından olayın perde arkası ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

Anıl Karaer: Bize yapılmış bir ihanet olarak görüyoruz

Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada futbol hayatında ilk kez böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığını belirten başarılı savunmacı Anıl Karaer, “Bu görüntümüz bize hiç yakışmadı. Sezonun değerlendirmesini sonra yaparız ama gerçekten çok sıkıntılar yaşadık. Kulüp olarak, camia olarak. Bir oyuncu, Özer Hurmacı oynamadığı için gece saat 12.30’da kampı terk etti. Onun arkasından 2’ye 3’e kadar bunun konuşmaları oldu. Elimizden geleni yapmaya çalıştık, sabah özel uçakla buraya geldik. Biz kendimize yapılmış bir ihanet olarak görüyoruz. Bunun sorumlusu tabii ki kimse değil, sahaya 11 kişi çıkıyoruz ama ben hem kendi adıma, hem de kulübüm adına çok üzüntü içerisindeyim. Hem bunu yaşadığımız için hem de bugün bu sonucu aldığımız için” dedi.

Özer Hurmacı: "Gözlerim yaşlı bir şekilde otobüsten indim"

Bursaspor’da, takım arkadaşları tarafından ihanetle suçlanan Özer Hurmacı'dan cevap geldi.

Gece yarısı bir televizyon programına telefon bağlantısı yapan tecrübeli futbolcu, "Bu konuyla gündeme geldiğim için hayal kırıklığı yaşıyorum. Maçı izlerken gözyaşlarımı tutamadım. Sakatlığım olmasına rağmen antrenman yapamadan ilk maça çıkmıştım. Oynayıp oynamamakla ilgili Mehmet hoca ile konuştum, bu maçta oynamak istediğimi ilettim. Doktorun yanına gittim, İrfan hocanın beni düşünmediğini söyledi, ben de saygı duyduğumu ilettim. Oynamayacağımı öğrenince izin alıp gitmek istedim. Sinirim geçince sabah uyanıp otobüse bindim. Tam otobüs hareket edecekken Mehmet hoca yanıma gelip ’İrfan hoca senin gelmeni istemiyor’ dedi. Hocanın beni istemediğini öğrendikten sonra arkadaşlarıma başarılar diledim ve gözlerim yaşlı bir şekilde otobüsten indim. Ben otobüsten inerken keşke futbolcu arkadaşlarımdan birisi de benim onlara yardımcı olduğum kadar bana yardımcı olsalardı" ifadelerini kullandı.