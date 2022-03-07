Bursaspor Kulübü’nde yine teknik direktör ayrılığı yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, bu sezonki 4. teknik direktörü Tamer Tuna ile de yollarını ayırdığını gece geç saatlerde kamuoyuna duyurdu.

Bursaspor’da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki spor yaşantısında başarılar dileriz.”

Bursaspor son olarak deplasmanda Boluspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Takımla birlikte toplamda 8 maça çıkan Tamer Tuna; 1 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.