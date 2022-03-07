Bursaspor Kulübü’nde yine teknik direktör ayrılığı yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, bu sezonki 4. teknik direktörü Tamer Tuna ile de yollarını ayırdığını gece geç saatlerde kamuoyuna duyurdu.
Bursaspor’da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı
Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki spor yaşantısında başarılar dileriz.”
- Bursaspor son olarak deplasmanda Boluspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Takımla birlikte toplamda 8 maça çıkan Tamer Tuna; 1 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Kamuoyuna Duyuru https://t.co/bGgPS9OrBA
Kamuoyuna Duyuru https://t.co/bGgPS9OrBA— Bursaspor (@BursasporSk) March 6, 2022