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Bursaspor’da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü, takımın başında sadece 8 maçta görev yapan teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Bursaspor’da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı
Tamer Tuna

Bursaspor Kulübü’nde yine teknik direktör ayrılığı yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, bu sezonki 4. teknik direktörü Tamer Tuna ile de yollarını ayırdığını gece geç saatlerde kamuoyuna duyurdu.

Bursaspor’da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki spor yaşantısında başarılar dileriz.”

  • Bursaspor son olarak deplasmanda Boluspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Takımla birlikte toplamda 8 maça çıkan Tamer Tuna; 1 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
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