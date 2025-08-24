Bursaspor'dan sezona 8 gollü başlangıç

Bursaspor'a üç puanı getiren golleri 1 ile 41. dakikada Ertuğrul Ersoy (2), 78 ile 84. dakikada Muhammet Demir (2), 10. dakikada Tayfun Doğan, 58 ile 82. dakikada Sertaç Çam (2) ve 89. dakikada İlhan Depe kaydetti.