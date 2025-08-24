Yeni Şafak
Bursaspor'dan sezona 8 gollü başlangıç

18:3024/08/2025, Pazar
24/08/2025, Pazar
Bursasporlu futbolcuların gol sevinci.
TFF 2. Lig Kırmızı grup ilk haftasında Bursaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 8-0 mağlup etti ve sezona görkemli bir başlangıç yaptı.

TFF 2. Lig Kırmızı grup ilk haftasında Bursaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar sahadan 8-0 galibiyetle ayrılarak sezona galibiyetle başladı.


Bursaspor'a üç puanı getiren golleri 1 ile 41. dakikada Ertuğrul Ersoy (2), 78 ile 84. dakikada Muhammet Demir (2), 10. dakikada Tayfun Doğan, 58 ile 82. dakikada Sertaç Çam (2) ve 89. dakikada İlhan Depe kaydetti.

Yeşil-beyazlılar, ligin ikinci haftasında 1461 Trabzon FK'yı konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Kahramanmaraş ile karşılaşacak.







#Bursaspor
#Nesine 2. Lig
#Yeni Malatyaspor
