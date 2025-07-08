Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu

Bursaspor Kulübü'nün, Özlüce'de başlayacak sezon hazırlıkları için 33 kişilik kamp kadrosu açıklandı. Takımın iskeletini oluşturan tecrübeli isimlerin yanı sıra genç oyuncular da listede kendine yer buldu.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla hazırlanan Bursaspor'da kamp çalışmaları öncesi kadro netleşti. Teknik direktör Adem Çağlayan yönetimindeki yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklara start verecek.
Yönetimin transfer döneminde kadroya kattığı 11 futbolcunun da kamp kadrosunda yer alması dikkat çekti. Takımın iskeletini oluşturan tecrübeli isimlerin yanı sıra genç oyuncular da listede kendine yer buldu.
Genç teknik adam Adem Çağlayan'ın ilk kamp deneyimi olacak bu süreçte, takım içi uyum ve fiziksel hazırlık ön planda tutulacak. Kamp boyunca birçok hazırlık maçı da planlanıyor.