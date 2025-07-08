Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu

Yönetimin transfer döneminde kadroya kattığı 11 futbolcunun da kamp kadrosunda yer alması dikkat çekti. Takımın iskeletini oluşturan tecrübeli isimlerin yanı sıra genç oyuncular da listede kendine yer buldu.

Kamp kadrosunda yer alan 33 isim ise şöyle:

Kamp kadrosunda yer alan 33 isim ise şöyle:

Genç teknik adam Adem Çağlayan'ın ilk kamp deneyimi olacak bu süreçte, takım içi uyum ve fiziksel hazırlık ön planda tutulacak. Kamp boyunca birçok hazırlık maçı da planlanıyor.