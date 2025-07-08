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Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu

Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu

22:268/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
IHA
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Bursaspor
Bursaspor

Bursaspor Kulübü'nün, Özlüce'de başlayacak sezon hazırlıkları için 33 kişilik kamp kadrosu açıklandı. Takımın iskeletini oluşturan tecrübeli isimlerin yanı sıra genç oyuncular da listede kendine yer buldu.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla hazırlanan Bursaspor'da kamp çalışmaları öncesi kadro netleşti. Teknik direktör Adem Çağlayan yönetimindeki yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklara start verecek.


Yönetimin transfer döneminde kadroya kattığı 11 futbolcunun da kamp kadrosunda yer alması dikkat çekti. Takımın iskeletini oluşturan tecrübeli isimlerin yanı sıra genç oyuncular da listede kendine yer buldu.


Kamp kadrosunda yer alan 33 isim ise şöyle:
Kaleciler:
Anıl Atağ, Selahattin Sevim, Hakkı Türker
Defans:
Kerem Matişli, Salih Fidan, Hamza Şengül, Efe Halaçlar, Ertuğrul Ersoy, Batuhan Yayıkçı, Alperen Babacan, Furkan Emre Ünver, Emir Kayacık, Sefa Narin, Tunahan Ergül, Ahmet Çobanoğlu, İdris Ertuğrul Furat
Orta saha:
Musa Çağıran, Arda Ahmet Güneş, Sertaç Çam, Hamza Gür, Ercüment Sancaklı, Ahmet Efe Çakmakkaya, Sedat Cengiz, Enes Çalışkan, Ahmet Hakan Atış, İlhan Depe, Tayfun Aydoğan, Barış Gök
Forvet:
Eray Duman, Emre Işık, Ensar Duman, Emrehan Gedikli, Muhammet Demir

Genç teknik adam Adem Çağlayan'ın ilk kamp deneyimi olacak bu süreçte, takım içi uyum ve fiziksel hazırlık ön planda tutulacak. Kamp boyunca birçok hazırlık maçı da planlanıyor.




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