Buse Naz Çakıroğlu Dünya Şampiyonası'nda finalde

52 kiloda mücadele eden Avrupa, Dünya şampiyonu ve iki Olimpiyat gümüş madalyası bulunan Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Sırp Dragana Jovanovic'le karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk ve ikinci rauntlarını 5-0 alan Buse, üçüncü rauntta ringi rakibine dar etti. Sırp Jovanovic karşısında üç defa saydırmasına rağmen hakem maçı devam ettirince, şampiyona teknik delegesi müdahale etti ve maçı hakem kararı ile bitirdi.