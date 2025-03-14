Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Buse Naz Çakıroğlu Dünya Şampiyonası'nda finalde

Buse Naz Çakıroğlu Dünya Şampiyonası'nda finalde

17:2014/03/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Buse Naz Çakıroğlu
Buse Naz Çakıroğlu

2022 yılında dünya şampiyonu olan Buse Naz Çakıroğlu, Sırbistan'da finale yükseldi. Çakıroğlu Özbek-Kuzey Kore maçının galibi ile yarın akşam altın madalya için ringe çıkacak.

52 kiloda mücadele eden Avrupa, Dünya şampiyonu ve iki Olimpiyat gümüş madalyası bulunan Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Sırp Dragana Jovanovic'le karşılaştı.


Karşılaşmanın ilk ve ikinci rauntlarını 5-0 alan Buse, üçüncü rauntta ringi rakibine dar etti. Sırp Jovanovic karşısında üç defa saydırmasına rağmen hakem maçı devam ettirince, şampiyona teknik delegesi müdahale etti ve maçı hakem kararı ile bitirdi.


Buse bu galibiyetle finale yükselen taraf oldu. Buse Naz Çakıroğlu Özbek, Kuzey Kore maçının galibi ile yarın akşam altın madalya için ringe çıkacak.




#Buse Naz Çakıroğlu
#Kadınlar Boks Dünya Şampiyonası
#Boks

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak vergisi 1. taksit ne zamana kadar ödenecek? İşte ilk ödemenin yapılacağı tarihler