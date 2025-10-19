Yeni Şafak
Can Öncü İspanya'da sezonun son yarışında 4. oldu

19:1619/10/2025, الأحد
AA
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun son yarışını 4. sırada bitirdi.

Şampiyonada sezonun 12. ve son etabı, İspanya'daki 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.


Jerez'de 17 turluk son ana yarışa Yamaha BLU CRU Evan Bros Takımı adına pole pozisyonundan başlayan Can Öncü, damalı bayrağı dördüncü sırada geçti.


Sezonun son yarışını, Orelac Racing Verdnatura takımından İspanyol motosikletçi Jaume Masia birinci, PTR Triumph Factory Racing ekibinden İngiliz Tom Booth-Amos ikinci, Pata Yamaha Ten Kate ekibinden İtalyan motosikletçi Stefano Manzi üçüncü sırada tamamladı.


Stefano Manzi, geçen hafta yeterli puana ulaşarak 2025 Dünya Supersport Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan etmişti.


Milli motosikletçi Can Öncü de Dünya Supersport Şampiyonası'nda geçen hafta ikinciliği garantilemişti.


Stefano Manzi sezonu 466 puanla birinci, Can Öncü 372 puanla ikinci, Jaume Masia da 265 puanla üçüncü sırada tamamladı.

#Can Öncü
#Dünya Supersport Şampiyonası
#Stefano Manzi
