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Kariyerinde 548 maça çıkan Caner, 37 gol atıp 116 da asist yaptı.
Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Başakşehir, sol bek takviyesi için harekete geçti.
İstanbul temsilcisi, Fatih Karagümrük'ten sonra boşta kalan Caner Erkin ile Başakşehir'in kulüp binasında masaya oturdu. Caner Erkin'in Başakşehir'le 1.5 yıllık anlaşma sağladığı ve resmi sözleşmenin bugünkü sağlık kontrolünün ardından imzalanacağı öğrenildi.
Karagümrük'te bu sezon 12 maça çıkan ve 6 asistle oynayan 34 yaşındaki yıldızın kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Inter ve CSKA Moskova takımları bulunuyor.