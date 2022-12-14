CANLI | Fransa-Fas

Dünya Kupası’nda finalin adı bu akşam belli oluyor. Saat 22.00’de oynanacak maçta son şampiyon Fransa ile turnuvanın sürprizi Fas karşı karşıya geliyor. Bu mücadele TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Al Bayt Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı, Meksika Futbol Federasyonu’ndan Cesar Arturo Ramos yönetecek. Yardımcılıklarını Alberto Morin ile Miguel Hernandez yapacak.

Fransa Fas'a kaybetmiyor

Fas ile oynadığı beş maçı kaybetmeyen Fransa, Kasım 2007’deki son randevudan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Tarihte arka arkaya iki mağlubiyet yok

Afrika temsilcileriyle Dünya Kupası’nda oynadığı altı maçta sırasıyla birer galibiyet ve mağlubiyet alan Fransa, son karşılaşmasında Tunus’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada iki Afrika ülkesine mağlup olan bir takım bulunmuyor.

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Eksikler belirleyici olacak

Fransa’da Lucas Hernandez diz sakatlığı yaşayarak turnuvayı kapatırken, Rabiot’un da oynaması beklenmiyor. Fas’ta Cheddira kırmızı kart cezalısı, Beşiktaş’ın stoperi Saiss’in durumu ise maç saati belli oldu. Tecrübeli stoper, sakatlığına rağmen iğneyle oynayacak.

Fransa'da, Avustralya maçında ön çapraz bağları kopan Lucas Hernandez'in 2022 Dünya Kupası serüveni sona erdi. pic.twitter.com/ifI7WIdxGr — SPOR (@yenisafakspor) November 23, 2022

Fransa-Fas maçı 11’leri belli oldu

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Konate, Theo, Tchouameni, Griezmann, Fofana, Dembele, Giroud, Mbappe

Fas: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Ziyech, En Nesyri, Boufal





Nordin Amrabat: "Fas'ın başarısındaki en büyük etken Regragui. Onu Fatih Terim'e benzetiyorum. Fatih Terim, her zaman öz güven ve cesaret veriyor." pic.twitter.com/FyTEZ2UnP5 REKLAM December 14, 2022

Bu akşam Fas'ın destekçisi çok olacak. pic.twitter.com/v6Yvh3Ooi4 — SPOR (@yenisafakspor) December 14, 2022

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