CANLI | Fransa-Fas

Dünya Kupası’nda finalin adı bu akşam belli oluyor. Saat 22.00’de oynanacak maçta son şampiyon Fransa ile turnuvanın sürprizi Fas karşı karşıya geliyor. Bu mücadele TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.
Al Bayt Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı, Meksika Futbol Federasyonu’ndan Cesar Arturo Ramos yönetecek. Yardımcılıklarını Alberto Morin ile Miguel Hernandez yapacak.
Fransa Fas'a kaybetmiyor
Fas ile oynadığı beş maçı kaybetmeyen Fransa, Kasım 2007’deki son randevudan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
Tarihte arka arkaya iki mağlubiyet yok
Afrika temsilcileriyle Dünya Kupası’nda oynadığı altı maçta sırasıyla birer galibiyet ve mağlubiyet alan Fransa, son karşılaşmasında Tunus’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada iki Afrika ülkesine mağlup olan bir takım bulunmuyor.
Eksikler belirleyici olacak
Fransa’da Lucas Hernandez diz sakatlığı yaşayarak turnuvayı kapatırken, Rabiot’un da oynaması beklenmiyor. Fas’ta Cheddira kırmızı kart cezalısı, Beşiktaş’ın stoperi Saiss’in durumu ise maç saati belli oldu. Tecrübeli stoper, sakatlığına rağmen iğneyle oynayacak.
Fransa'da, Avustralya maçında ön çapraz bağları kopan Lucas Hernandez'in 2022 Dünya Kupası serüveni sona erdi. pic.twitter.com/ifI7WIdxGr
Fransa'da, Avustralya maçında ön çapraz bağları kopan Lucas Hernandez'in 2022 Dünya Kupası serüveni sona erdi. pic.twitter.com/ifI7WIdxGr— SPOR (@yenisafakspor) November 23, 2022
Fransa-Fas maçı 11’leri belli oldu
- Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Konate, Theo, Tchouameni, Griezmann, Fofana, Dembele, Giroud, Mbappe
- Fas: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Ziyech, En Nesyri, Boufal
Nordin Amrabat: "Fas'ın başarısındaki en büyük etken Regragui. Onu Fatih Terim'e benzetiyorum. Fatih Terim, her zaman öz güven ve cesaret veriyor." pic.twitter.com/FyTEZ2UnP5
Nordin Amrabat: "Fas'ın başarısındaki en büyük etken Regragui. Onu Fatih Terim'e benzetiyorum. Fatih Terim, her zaman öz güven ve cesaret veriyor." pic.twitter.com/FyTEZ2UnP5— SPOR (@yenisafakspor) December 14, 2022
Bu akşam Fas'ın destekçisi çok olacak. pic.twitter.com/v6Yvh3Ooi4
Bu akşam Fas'ın destekçisi çok olacak. pic.twitter.com/v6Yvh3Ooi4— SPOR (@yenisafakspor) December 14, 2022