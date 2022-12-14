Spor CANLI | Fransa-Fas
FUTBOL FUTBOL

CANLI | Fransa-Fas

Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile Fas karşı karşıya geliyor. Turu geçenin finalde Arjantin ile karşılaşacağı bu maçın canlı anlatımına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI | Fransa-Fas maçı canlı izle, kaç kaç?
CANLI | Fransa-Fas maçı canlı izle, kaç kaç?

Dünya Kupası’nda finalin adı bu akşam belli oluyor. Saat 22.00’de oynanacak maçta son şampiyon Fransa ile turnuvanın sürprizi Fas karşı karşıya geliyor. Bu mücadele TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Al Bayt Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı, Meksika Futbol Federasyonu’ndan Cesar Arturo Ramos yönetecek. Yardımcılıklarını Alberto Morin ile Miguel Hernandez yapacak.

Fransa Fas'a kaybetmiyor

Fas ile oynadığı beş maçı kaybetmeyen Fransa, Kasım 2007’deki son randevudan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Tarihte arka arkaya iki mağlubiyet yok

Afrika temsilcileriyle Dünya Kupası’nda oynadığı altı maçta sırasıyla birer galibiyet ve mağlubiyet alan Fransa, son karşılaşmasında Tunus’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada iki Afrika ülkesine mağlup olan bir takım bulunmuyor.

Eksikler belirleyici olacak

Fransa’da Lucas Hernandez diz sakatlığı yaşayarak turnuvayı kapatırken, Rabiot’un da oynaması beklenmiyor. Fas’ta Cheddira kırmızı kart cezalısı, Beşiktaş’ın stoperi Saiss’in durumu ise maç saati belli oldu. Tecrübeli stoper, sakatlığına rağmen iğneyle oynayacak.

Fransa-Fas maçı 11’leri belli oldu

  • Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Konate, Theo, Tchouameni, Griezmann, Fofana, Dembele, Giroud, Mbappe
  • Fas: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Ziyech, En Nesyri, Boufal


Dünya Kupası'na veda eden Ronaldo soluğu Real Madrid'de aldı
SPOR
Dünya Kupası'na veda eden Ronaldo soluğu Real Madrid'de aldı

Erden Timur: "Şampiyonluğun Fenerbahçe maçına kalmasını istemem"
SPOR
Erden Timur: "Şampiyonluğun Fenerbahçe maçına kalmasını istemem"
Soluğu Madridtesislerinde aldı

Soluğu 'Madrid'
tesislerinde aldı

​Dünya Kupası'na veda etti, Real Madrid tesislerinde idmana başladı.
Son haftaya kalmasını istemem

'Son haftaya kalmasını istemem'

​Galatasaray'da Erden Timur basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Hedefini açıkladı

Hedefini açıkladı

​Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı açıklamalarda bulundu.
Sezonu kapattı

Sezonu kapattı

​Chelsea forveti Broja'nın hazırlık maçında çapraz bağları koptu.
Inter kancası

Inter kancası

​Real Madrid'te tutmayan Hazard, sezon sonu İtalya'ya gidebilir.
'Madrid'i tercih ettim'

'Madrid'i tercih ettim'

​Hakimi'nin babası kariyer gelişimi hakkında konuştu.
'Damga vurdun'

'Damga vurdun'

​Arjantinli gazetecinin maç sonu cümleleri Messi'yi duygulandırdı.
İkinci finalist belli oluyor

İkinci finalist belli oluyor

​Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas final mücadelesi verecek.
Weghorst için<br>girişimlere başladı

Weghorst için
girişimlere başladı

​Beşiktaş, Wout Weghorst'u kadrosunda tutmak istiyor.
'Zamana ihtiyacımız var'

'Zamana ihtiyacımız var'

Galatasaray'ın yıldızı Mertens, açıklamalarda bulundu.
'Gol hissiyatım çok fazla'

'Gol hissiyatım çok fazla'

​Beşiktaş'ın defans oyuncusu Tayfur Bingöl, kariyeriyle ilgili konuştu.
'Kardeşimle gurur duyuyorum'

'Kardeşimle gurur duyuyorum'

Nordin Amrabat Fas'ın performansı ve kardeşi hakkında konuştu.
Houston'da Alperen şov

Houston'da Alperen şov

Alperen Şengün, double double yaparak galibiyette büyük rol oynadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.