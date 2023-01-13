CANLI | Galatasaray - Hatayspor

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Hatayspor saat 20.00'de NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Maçı Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcılıklarını ise Murat Altan ve Ogün Kamacı yapacak.

Son lig maçında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'deki puanını 39'a çıkararak liderliğini sürdürmeyi başardı ve en yakın rakibiyle puan farkını 4'e çıkardı. Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ise son lig maçında evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 17'ye çıkarmıştı.

Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan dört Süper Lig maçınıda ev sahipleri kazanırken, bu dört karşılaşma toplam 15 gole sahne oldu.

Galatasaray-Hatayspor maçı 11'leri;

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Torreira, Barış, Mata, Kerem, Icardi.

REKLAM

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Recep Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Saba, Bertuğ.