Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda Erkan Engin, AVAR’da ise Özgür Yankaya ve Deniz Caner Özaral görev yapacak. Karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynadığı son 10 resmi maçta 9 galibiyet elde ederken 1 maç berabere bitti. İki takım 5'i Ziraat Türkiye Kupası, 5'i de Süper Lig maçı olmak üzere son 20 yılda 10 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, ligdeki maçlarda rakibini 4 kez yenip, 1 maçtan da beraberlikle ayrılırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçın ise tamamını kazandı. Sarı-lacivertli takım, 10 Ağustos 2003 tarihinde rakibine sahasında 3-0 mağlup olurken, bu maç İstanbulspor'a karşı alınan son yenilgi oldu.