Fenerbahçe Viyana deplasmanında turun kapısını araladı

Viyana'daki Viola Park'ta oynanan mücadelede temsilcimize galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Joshua King ve 89. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Avusturya ekibinde ilk sarı kartını 49. dakikada gören Lucas Galvao, 83. dakikada bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Brezilyalı futbolcu, rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

Rövanş karşılaşması, 25 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdıracak.