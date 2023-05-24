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Spor

CANLI | Fenerbahçe-Sivasspor

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe-Sivasspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

18:54 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe-Sivasspor

Fenerbahçe-Sivasspor

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma 0-0 sona ermişti.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arda, Arao, Zajc, Rossi (İrfan Can Kahveci), Batshuayi, Valencia

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Camara, Uğur, Charisis, Ulvestad, Samu Saiz, Erdoğan, Max Gradel, James


#Ziraat Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Sivasspor
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