Fenerbahçe-Sivasspor
Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma 0-0 sona ermişti.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arda, Arao, Zajc, Rossi (İrfan Can Kahveci), Batshuayi, Valencia
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Camara, Uğur, Charisis, Ulvestad, Samu Saiz, Erdoğan, Max Gradel, James